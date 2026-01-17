Morte Comisso | Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente

La partita Bologna-Fiorentina si disputerà come previsto domani alle ore 15 al Dall’Ara, nonostante la recente scomparsa di Rocco Comisso, presidente della Fiorentina, avvenuta nella notte a New York all’età di 76 anni. La decisione di mantenere l’impegno è stata confermata dagli organizzatori, garantendo il regolare svolgimento del match.

Il Derby dell'Appennino in programma domani pomeriggio alle ore 15 al Dall'Ara, si svolgerà regolarmente nonostante la notizia della morte avvenuta nella notte del numero uno della Fiorentina Rocco Comisso, scomparso a New York all'età di 76 anni. "Con grande dolore e tristezza la famiglia Comisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Comisso", si legge nella nota del club gigliato. "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati e oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". Nato il 25 novembre del 1949 in Calabria (precisamente a Marina di Gioiosa Ionica), si trasferisce praticamente subito negli Stati Uniti con la famiglia.

