Morta l’attrice della nostra infanzia Disgrazia atroce

È venuta a mancare Kianna Underwood, nota per il suo ruolo nella serie «All That» e per essere stata una figura amata dell’infanzia di molti spettatori. La sua scomparsa, avvenuta a soli trentatré anni, rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo e per tutti coloro che hanno seguito il suo percorso artistico.

Si è spenta a soli trentatré anni Kianna Underwood, ex bambina prodigio di Nickelodeon e volto noto della serie comica «All That». L'attrice è morta nelle prime ore di venerdì 16 gennaio a Brooklyn, in seguito a un incidente stradale con omissione di soccorso che ha sconvolto la comunità locale e i fan in tutto il mondo. La notizia della morte di Kianna Underwood è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso i canali social ufficiali, confermando le prime informazioni diffuse dalle autorità newyorchesi.

