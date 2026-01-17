morta a 33 anni kianna underwood ex stella nickelodeon travolta e trascinata per un isolato

L’attrice Kianna Underwood, nota per le sue apparizioni su Nickelodeon durante l’infanzia, è deceduta venerdì 16 gennaio 2026 in un incidente stradale a Brooklyn, New York. A soli 33 anni, è stata travolta e trascinata per un isolato. La notizia ha suscitato tristezza tra i fan e la comunità dello spettacolo.

L’attrice Kianna Underwood, nota per le sue apparizioni su Nickelodeon da bambina, è morta venerdì 16 gennaio 2026 in uno spaventoso incidente stradale a Brooklyn, New York. Aveva 33 anni. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha scosso la comunità dell’intrattenimento e i fan che ricordano il suo volto sugli schermi degli anni Duemila. Secondo quanto riportato da fonti delle forze dell’ordine, Underwood stava attraversando l’incrocio tra Watkins Street e Pitkin Avenue nel quartiere di Brownsville intorno alle 6:50 del mattino quando è stata investita da un SUV Ford nero. Il veicolo, che procedeva verso ovest su Pitkin Avenue, non si è fermato dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

