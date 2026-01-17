Youssef Abanoub, studente italo-egiziano, è deceduto ieri sera dopo essere stato accoltellato la mattina stessa da un compagno di scuola presso l’istituto Chiodo-Einaudi di La Spezia. La tragedia ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza nelle scuole, con alcune dichiarazioni del sindaco riguardo alla presenza di coltelli e alle differenze culturali. Un evento che evidenzia l’importanza di interventi mirati per prevenire simili tragedie.

È morto alle ore 20 circa di ieri sera Youssef Abanoub, lo studente italo-egiziano accoltellato ieri mattina da un compagno di scuola dell’istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia. Il giovane era stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel pomeriggio all’ospedale Sant’Andrea. La coltellata aveva colpito il ragazzo alla milza. Perforandola e provocando una fuoriuscita di sangue che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. (ANSA FOTO) – Notizie.com I chirurghi erano riusciti in un primo momento a rianimarlo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Morire accoltellati a scuola, la tragedia di Youssef Abanoub. Il sindaco: “L’uso dei coltelli arriva solo in certe etnie”

