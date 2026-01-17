Monza-Frosinone 2-2 un pareggio di cuore e carattere per i ciociari Le pagelle

Il match tra Monza e Frosinone si conclude con un pareggio di 2-2, riflettendo il carattere e la determinazione dei ciociari. Nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi minuti, il Frosinone ha mantenuto il risultato, dimostrando forza e compattezza. Di seguito le pagelle di una partita combattuta e ricca di emozioni, che testimonia l'impegno delle due squadre sul campo.

Il Frosinone conquista un punto prezioso sul campo del Monza al termine di una gara intensa e combattuta, nonostante l’inferiorità numerica nel finale. I giallazzurri partono forte e passano subito in vantaggio al 4' con Ghedjemis, lanciato in profondità da Kvernadze e bravo a battere Thiam dopo una lunga corsa. Il Monza reagisce e al 22' trova il pareggio con Hernani, rapido sulla ribattuta dopo una conclusione respinta. Nella ripresa i ritmi calano, ma al 73' i padroni di casa ribaltano il risultato con Petagna, servito da Azzi. Tre minuti dopo il Frosinone resta in dieci per l’espulsione di Koné, ma non rinuncia a lottare: prima sfiora il gol con Calò, poi all’88' trova il meritato 2-2 con un colpo di testa di Monterisi su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Frosinone di carattere: Calò e Ghedjemis firmano la vittoria per 2-0 con la Carrarese. Le pagelle Leggi anche: Frosinone di carattere: Calò e Ghedjemis firmano la vittoria per 2-0 con la Carrarese. Le pagelle La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. MONZA – FROSINONE: INFO BIGLIETTI; Frosinone campione d'inverno. Il Monza cade, il Venezia vince e lo scavalca. Sprofondo Bari e Samp; Serie B: il Frosinone vince e allunga. Monza ko, Venezia secondo ed Empoli in zona playoff; SERIE B - Il Monza cade con l'Entella, scivola terzo e il Frosinone (2-0 al Catanzaro) è campione d'inverno. Al secondo posto ora c'è il Venezia. Monza e Frosinone si rallentano, 2-2 pirotecnico e il Venezia ne approfitta: tris al Catanzaro - La squadra di Stroppa recupera punti e vede il primo posto, il Sudtirol stende l'Empoli. tuttosport.com

Rimpianto Monza, contro la capolista Frosinone finisce “soltanto” 2-2! - Ma, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Kone, si fanno raggiungere nel finale. mbnews.it

Le pagelle di Monza-Frosinone 2-2: Hernani e Petagna ribaltano la partita ma nel finale arriva la doccia fredda, bene Azzi e Keita - 2: Hernani e Petagna ribaltano la partita ma nel finale arriva la doccia fredda, bene Azzi e Keita ... monza-news.it

START! Iniziata Monza - Frosinone - facebook.com facebook

Il Frosinone vince e allunga. Monza ko, Venezia secondo #SerieB #Frosinone #virtusentella #Venezia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.