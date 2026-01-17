Montemarciano investito da un?auto sulle strisce | volontaria lo rianima in strada con il defibrillatore della farmacia

A Montemarciano, un’82enne è stata investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Marina. La volontaria presente sul luogo ha prontamente utilizzato il defibrillatore della farmacia per rianimare la donna prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento tempestivo ha contribuito a stabilizzare la situazione, evidenziando l’importanza dell’intervento immediato e delle attrezzature di emergenza disponibili sul territorio.

MONTEMARCIANO - L'82enne vittima ieri mattina di un drammatico investimento mentre stava attraversando le strisce pedonali a Marina di Montemarciano, sulla Statale Adriatica, davanti alla farmacia Severini Cesaroni, deve la vita a una volontaria dell'Avis che si trovava in zona per caso. Con grande professionalità ha rianimato l'anziano che aveva perso i sensi dopo essere stato centrato dal conducente di una Fiat Grande Punto. Ora è in gravi condizioni a Torrette, in terapia intensiva. L'auto viaggiava in direzione nord, non sembrerebbe a forte velocità. Tuttavia, l'urto è stato violento e ha sbalzato di alcuni metri l'anziano (G.

