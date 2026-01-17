Mondo del volontariato in lutto Commosso addio a Efisio Moratti | Persona mite e disponibile

Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Efisio Moratti, 71 anni, figura stimata e disponibile, noto anche come informatore farmaceutico. La sua morte, avvenuta ieri al Noa di Massa, ha suscitato un sincero cordoglio a Fivizzano. Efisio Moratti lascia un esempio di dedizione e umanità, ricordato come una persona mite e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Profondo cordoglio a Fivizzano alla notizia della scomparsa di Efisio Moratti, 71 anni, informatore farmaceutico e volontario della Lilt spentosi nella giornata di ieri al Noa di Massa. Abitava con la famiglia a Marina di Massa, ma era molto noto e stimato a Fivizzano. Primogenito del professor Antonio Moratti, sindaco di Fivizzano negli anni ’70, preside delle medie di Monzone e della professoressa Alice Muri, preside delle medie di Fivizzano, aveva trascorso la sua infanzia nella cittadina natale dove aveva sempre mantenuto i contatti con amici e parenti. Moratti lascia la moglie Emanuela Carli impiegata di banca, anch’essa originaria di Fivizzano, la figlia Elisabetta avvocato a Milano e il fratello Andrea, dirigente bancario in Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mondo del volontariato in lutto. Commosso addio a Efisio Moratti: "Persona mite e disponibile" Leggi anche: Il mondo del volontariato a lutto, è morto il radioamatore Giuseppe Vetrano: "Se ne va una persona speciale" Leggi anche: Addio a Luisa Gialli, lascia un profondo segno nel mondo del volontariato aretino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mondo del volontariato in lutto. Commosso addio a Efisio Moratti: Persona mite e disponibile; Muore improvvisamente instancabile volontario: lutto in provincia di Pisa. Lutto nel mondo del volontariato. E' morto Mauro Galli della CRI di Riccione - Nella mattinata del 1 gennaio è venuto a mancare, improvvisamente Mauro Galli, per tutti il “Comandante” degli OPSA di Riccione. msn.com

COL MOVI PER SERVIZI DI TRASPORTO O AIUTI DOMESTICI ALLE PERSONE PIÙ FRAGILI O INABILI Una forte collaborazione tra il mondo del volontariato e l’amministrazione comunale ha dato vita a una serie di servizi a favore di persone in condizi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.