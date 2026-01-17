L’attesa dei risultati dello screening dell’Università di Bologna rappresenta un momento difficile per le famiglie dei vigili del fuoco di Arezzo, colpite da una serie di casi di tumori che hanno già causato la perdita di tre uomini. La speranza e l’ansia si intrecciano, mentre si attende di conoscere le eventuali cause e i rischi legati a questa situazione, che coinvolge direttamente la comunità locale.

Ritardo sui risultati dello screening dell’ Università di Bologna: l’attesa pesa sulle famiglie dei vigili del fuoco aretini, colpite da una scia di tumori che ha già portato via tre uomini. Ieri, nella caserma dei pompieri, al seminario dedicato alla prevenzione e alla sicurezza, hanno partecipato anche Matteo Ralli, figlio di Antonio, e Alessio Marraghini, figlio di Mario, due dei quattro vigili del fuoco morti per glioblastoma, un terribile tumore raro al cervello, collegato all’esposizione a sostanze tossiche e Pfas nelle tute antincendio. Tra ricordi e testimonianze, il focus è stato sui rischi reali legati all’esposizione a sostanze tossiche durante il servizio e sull’urgenza di protezione e informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mio padre è morto, aspetto il perché con ansia"

Leggi anche: Il dramma di Kampl: lascia il Lipsia per stare con la famiglia. “Mio fratello è morto, mio padre sta male. Torno a casa”

Leggi anche: Helena Prestes in ansia: “Aiutatemi a ritrovare mio padre”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Philippe Junot il primo marito di Caroline di Monaco è morto a ottantacinque anni; Chi è Alberto Stancari imprenditore di Bologna morto in A14 | padre di 3 bambini appassionato di basket e buon cibo; Alessandro Ambrosio l' autopsia rivela come è morto il capotreno | La lama ha raggiunto l' arteria polmonare Trovato un coltello.

“Mio papà è morto davanti a me, dopo un collasso. La casa è vuota, vivevo con lui. Ora devo diventare grande, mi rimboccherò le maniche”: così Francesco Nozzolino - XXXL di “Avanti un altro”, in onda su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Francesco Nozzolino il 28 ottobre scorso ha avuto un grave lutto: è morto il padre Eduardo, a 76 anni. ilfattoquotidiano.it

Ornella Muti a Verissimo: “Ho sofferto di una lesione al polmone”/ “Mio padre è morto davanti a me” - Ornella Muti ricorda la sua vita a Verissimo: "Con Celentano una bella avventura, ma di amore ci ho capito poco" Ornella Muti si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque. ilsussidiario.net

Morto il padre di Francesco Nozzolino: “Si è spento tra le mie braccia mentre andavamo in ospedale, ora sono solo” - Eduardo Nozzolino, 76 anni, lo scorso 28 ottobre ha avuto un malore mentre accedeva all’ospedale di Avellino. fanpage.it

Emergenze: Come Gestirle Emotivamente | Consigli per Sanitari e Famiglie

«Mel era lì quando mio padre è morto». Rob Reiner lo racconta senza mezzi termini nel documentario HBO dedicato a Mel Brooks, ricordando quell’istante in cui Carl Reiner se n’è andato per sempre, nel 2020, a 98 anni. Mel Brooks era insieme a loro, testim - facebook.com facebook