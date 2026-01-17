Ministero dell’Istruzione e Società Dante Alighieri insieme per la lingua e la cultura italiana

Il Ministero dell’Istruzione e la Società Dante Alighieri hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la promozione della lingua, della letteratura e della cultura italiana nel sistema educativo, sia a livello nazionale che internazionale. L’accordo mira a valorizzare e diffondere il patrimonio culturale italiano attraverso iniziative condivise, coinvolgendo istituzioni e scuole per promuovere una maggiore conoscenza della nostra lingua e tradizioni.

Il Ministro Giuseppe Valditara e il Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, hanno siglato un Protocollo d'intesa volto a promuovere congiuntamente la lingua, la letteratura e la cultura italiana nel sistema educativo nazionale e internazionale. L'accordo mira a rafforzare il legame tra scuola e patrimonio culturale, favorire l'inclusione e la cittadinanza linguistica e offrire nuove opportunità di crescita professionale per gli insegnanti, contribuendo a una scuola più aperta al confronto internazionale e capace di affrontare le sfide educative contemporanee. Tra gli obiettivi del protocollo ci sono il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, attività di formazione per i docenti e iniziative per valorizzare il patrimonio culturale italiano.

