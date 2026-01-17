Minerali energia corridoio La missione della viceministra Gava a Riad

La viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava si è recata a Riad per approfondire le relazioni italiane con i paesi del Golfo, concentrandosi su temi come minerali, energia e infrastrutture. La visita mira a rafforzare la collaborazione bilaterale e a consolidare la posizione dell’Italia in ambito energetico e ambientale, in linea con le strategie nazionali e internazionali di sviluppo sostenibile.

La missione a Riad della viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava conferma la traiettoria seguita dall'Italia sui dossier aperti con il Golfo. A margine del Future Minerals Forum, Gava ha incontrato i parigrado sauditi dell'Energia, Mohammed Alibrahim e Nasser Al-Qahtani, rafforzando un dialogo centrato su sicurezza delle forniture, diversificazione e sviluppo di nuovi corridoi energetici. Il confronto ha toccato dossier concreti: elettrodotti, idrogeno, ammoniaca e, soprattutto, il ruolo dei corridoi come architrave della cooperazione bilaterale. In questo quadro rientrano sia l'Imec sia il porto di Trieste, indicati da Gava alle controparti saudite come possibile punto di approdo europeo delle nuove direttrici energetiche e logistiche.

