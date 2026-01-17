Minacce e maltrattamenti contro i genitori | 32enne portato in carcere

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Chioggia con l’accusa di minacce e maltrattamenti nei confronti dei genitori. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalle autorità competenti, evidenziando una situazione di tensione familiare. Questa misura si inserisce nel quadro delle azioni volte a tutelare la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte.

A Chioggia i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 32 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. Era già stato condannato in precedenza per gli stessi reati e sottoposto a libertà vigilata, ma avrebbe continuato a mettere in atto comportamenti molesti, offensivi e minacciosi verso i genitori. È stata la madre, nel mese di dicembre, a presentarsi in caserma per denunciare le angherie subite dal figlio. In un'occasione era stata costretta a rifugiarsi da una vicina di casa per sottrarsi alla violenza del 32enne, il quale se l'era presa anche con la vicina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Violenza, maltrattamenti, danneggiamento: 32enne fermato a Verona e condotto in carcere

Leggi anche: Maltrattamenti e minacce di morte ai genitori: arrestato un 27enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Minaccia i genitori armato di coltello e di ascia e pretende denaro o vino; Minaccia i genitori pretendendo i soldi per la droga, arrestato 25enne; Villamassargia, minaccia il padre per ottenere soldi: lui lo filma e scatta l'arresto; Villamassargia, minaccia i genitori per denaro: arrestato.

Maltratta i genitori, sfascia casa e minaccia di morte la vicina che aiuta la mamma: 32enne recidivo va in carcere - Un calvario durato anni, fatto di offese, insulti, minacce di morte, mobili sfasciati e costanti pretese di denaro. msn.com