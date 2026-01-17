Minacce avvertimenti e danneggiamenti a vicino di casa | in carcere 73enne

A Raffadali, una donna di 73 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di stalking e danneggiamento nei confronti di un vicino di casa. Il caso evidenzia come i conflitti tra vicini possano degenerare in comportamenti illegali, portando a interventi delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea l’importanza di gestire i rapporti di vicinato con rispetto e dialogo, evitando situazioni che possano compromettere la tranquillità di tutti.

Il gip ha convalidato l'arresto fatto dai carabinieri ed ha disposto, in considerazione del fatto che l'anziana risiede a pochi passi dalla vittima di stalking, la custodia cautelare nella casa circondariale Che i rapporti di vicinato siano spesso complicati è risaputo. Ma a Raffadali s'è andato oltre. E una settantatreenne è stata arrestata dai carabinieri per stalking e danneggiamento. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato l'arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. Una scelta fatta perché la donna vive, appunto, vicino alla vittima. La pensionata, negli ultimi 6 mesi, avrebbe - per vendetta - danneggiato l'auto del vicino di casa, lasciando anche un biglietto di minacce. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Accoltella un’operatrice e una mamma in una casa famiglia vicino Roma: condannata a 8 anni di carcere

Leggi anche: Esce di casa per vedere i fuochi e viene investita: muore 73enne a Cassola (Vicenza)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Classe. Predica di fine quadrimestre su come non è possibile che ancora uno debba rispiegare le basi a fine gennaio (tanto per fare l'antipatico). Calme minacce, compromessi, avvertimenti. Si alza una mano. "Si dimmi" - "Prof ha visto Stranger Things!" - facebook.com facebook