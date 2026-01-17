Mille anni di storia e spiritualità | Cesena celebra l' Abbazia di Santa Maria del Monte

Domenica a Cesena si celebra il millenario dell’Abbazia di Santa Maria del Monte, un sito di grande importanza storica e spirituale per la regione. In occasione della festa di San Mauro, patrono secondario della diocesi, si ricorderà questa testimonianza millenaria della spiritualità benedettina, simbolo di continuità e fede nel territorio di Cesena.

Domenica, in occasione della festa di San Mauro, patrono secondario della diocesi di Cesena-Sarsina, sarà celebrato il millenario dell’Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, uno dei luoghi più significativi della spiritualità benedettina in Romagna. Alle 18 infatti si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta da padre Jeremias Schröder, abate primate dell’Ordine di san Benedetto. “L’Abbazia di Santa Maria del Monte – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è uno dei luoghi più antichi della nostra città a cui i cesenati sono profondamente legati. Da mille anni accompagna la storia di Cesena, ne segna il profilo, ne custodisce la memoria e continua a essere un luogo vivo di spiritualità, cultura e accoglienza spesso al centro di iniziative che ne valorizzano e ne promuovono la centralità mettendo in primo piano la ricca collezione di ex voto”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

