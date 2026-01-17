Milano un residente su 12 è milionario

Secondo il rapporto annuale di Henley & Partners, Milano si distingue per la sua elevata concentrazione di milionari: un residente su 12 possiede un patrimonio superiore a un milione di euro. Questa statistica conferma la posizione di Milano come una delle città con la più alta densità di ricchezza a livello globale, evidenziando il suo ruolo di centro economico e finanziario.

È Milano la città con la più alta concentrazione di milionari al mondo in rapporto alla popolazione. A certificarlo è il rapporto annuale di Henley & Partners. Secondo l’analisi, un milanese su 12 è milionario, considerando l’intera popolazione residente, inclusi anziani e neonati. A Londra il rapporto è di un milionario ogni 41 residenti, a New York uno ogni 22, a Parigi uno ogni 14. In valori assoluti, invece, Milano si colloca all’undicesimo posto nel mondo, un risultato comunque significativo. se rapportato alle dimensioni della città. Nel report, per «milionario» si intende una persona che possiede un patrimonio finanziario liquido di almeno un milione di dollari, escludendo gli immobili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

È italiana la città con il più alto tasso di milionari al mondo | ecco qual è.

