Milano ti ascolto | sfilano i papabili sindaci ospiti dell’europarlamentare Pd Alessandro Maran

Milano ti ascolto: un ciclo di incontri promosso dall’europarlamentare Pd Alessandro Maran, volto a raccogliere le opinioni dei potenziali candidati sindaci in vista delle elezioni del 2027. L’iniziativa si svolge in un contesto di confronto tra attori politici, tra cui il sindaco Giuseppe Sala e il segretario del Pd milanese Alessandro Capelli, con l’obiettivo di ascoltare le diverse visioni sul futuro della città.

Milano, 17 gennaio 2026 – Ad ogni incontro, un potenziale candidato sindaco. Mentre il sindaco Giuseppe Sala e il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli battibeccano a distanza sul termine “discontinuità” rispetto al futuro di Milano in vista delle elezioni comunali del 2027, l’europarlamentare dem ed ex assessore comunale Pierfrancesco Maran lancia il ciclo di incontri “Milano ti ascolto. Microfono aperto con la città“ che punta ad animare il confronto nel centrosinistra proprio verso la sfida per Palazzo Marino. Turno preliminare. Maran giura di non aver intenzione di scendere in campo e candidarsi come sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

