A Milano nasce la prima area cani privata a pagamento, ‘Dog City Garden’. Situata in città, offre uno spazio sicuro e riservato dove i proprietari possono far socializzare e giocare i loro animali in libertà, senza interazioni indesiderate. La struttura prevede un accesso regolamentato e tariffe stabilite per l’utilizzo dello spazio. Di seguito, tutte le informazioni su come funziona, i costi e le modalità di accesso.

Milano, 17 gennaio 2026 – ‘Dog City Garden’ è la prima area cani privata a pagamento di Milano. Uno spazio tutto per sé, dove trascorrere tempo in sicurezza e in libertà con i propri amici a quattro zampe, senza il rischio di dover discutere con altri proprietari se i cani non vanno d'accordo. Dove si trova e orari. L’area si trova in viale Espinasse 104, in zona viale Certosa, ed è aperta tutti i giorni dalle 5 alle 23. Questo giardino recintato, che nasce da un ex deposito industriale, è grande duemila metri quadrati, è illuminato e videosorvegliat o ed è anche attrezzato con due gazebo e una zona per i giochi di attivazione e per l’agility. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, nasce la prima area cani a pagamento: dove, come funziona e quanto costa

