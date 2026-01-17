Milano-Cortina Massimo Boldi escluso dai tedofori | la frase choc e lo scontro sui valori olimpici

Massimo Boldi è stato escluso dalla staffetta dei tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, decisione ufficiale del Comitato organizzatore. La scelta ha suscitato dibattiti sui valori olimpici e sulla rappresentatività degli attori coinvolti. Questa esclusione evidenzia come le scelte organizzative possano generare confronti e riflessioni sul significato e sui principi alla base dei Giochi.

Boldi fuori dalla staffetta: la decisione ufficiale del Comitato. Massimo Boldi non sarà uno dei tedofori di Milano-Cortina 2026. La decisione è arrivata nelle ultime ore direttamente dalla Fondazione Milano Cortina, che ha annunciato la rimozione dell'attore dalla lista dei partecipanti al Viaggio della Fiamma Olimpica, dopo le polemiche scatenate da un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Il titolo dell'intervista — «Io tedoforo, ma lo sport è la f. Altro che neve, amo l'aperitivo» — è stato giudicato dal Comitato organizzatore incompatibile con i valori del Movimento Olimpico. Una presa di posizione netta, che segna un nuovo capitolo nella già tormentata vicenda della selezione dei 10.

"Sono un campione di fig...": bufera su Massimo Boldi, Milano Cortina lo rimuove dai tedofori - L'attore ha rilasciato un'intervista in cui, secondo gli organizzatori, diceva cose "non compatibili con i valori olimpici": tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Massimo Boldi rimosso dai tedofori dopo aver detto: «Sono un campione di f...a e aperitivi». Il Comitato: «Incompatibile con i valori Olimpici» - Massimo Boldi non sarà più tra i tedofori della staffetta olimpica dei Giochi di Milano Cortina. msn.com

