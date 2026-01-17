Milano-Cortina 2026 la fiamma olimpica attraversa Cremona

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato Cremona, portando con sé simboli di sport e tradizione. Tra i tedofori si è distinto Giacomo Gentili, canottiere azzurro, medaglia d’argento a Parigi 2024 e doppio campione del mondo nel quattro di coppia dal 2018 al 2025. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione dello spirito olimpico nel territorio.

Tra i tedofori più illustri ha sfilato Giacomo Gentili, il canottiere azzurro argento ai Giochi di Parigi 2024 e bi-campione del Mondo nel quattro di coppia tra il 2018 e il 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Cremona Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito Leggi anche: La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa il cuore della città La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Piacenza; Giovedì 15 gennaio la Fiamma Olimpica di arriva a Pavia; Fiamma olimpica Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco il percorso della fiamma olimpica a Sondrio. Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa ad Abano Terme: ecco quando - Cortina 2026 fa tappa ad Abano Terme il 20 gennaio con eventi e modifiche alla viabilità. nordest24.it

Milano-Cortina 2026: da Cremona a Brescia ecco la spettacolare 41esima tappa della Fiamma Olimpica - Il passaggio della torcia, nella giornata di sabato 17 gennaio, si svolge interamente sul territorio lombardo. msn.com

Milano Cortina -20: domani la Fiamma olimpica entra in Veneto - Domani, nella sua 42/a giornata di viaggio, la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriverà in Veneto. msn.com

A Caserta fa tappa la Fiamma Olimpica

Milano-Cortina 2026: la politica si indigna per l’Uomo Gatto, ma non per i miliardi di perdite. Riporto l'ottima riflessione di Lorenzo Vendemmiale sul Fatto Quotidiano, che condivido interamente. "La fiamma olimpica negata ai grandi campioni dello sport azzurr - facebook.com facebook

Verso le Olimpiadi di Milano-Cortina il nome di Romei scompare dalla nazionale di curling x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.