milano cortina 2026 la fiamma olimpica attraversa cremona

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato Cremona, portando con sé simboli di sport e tradizione. Tra i tedofori si è distinto Giacomo Gentili, canottiere azzurro, medaglia d’argento a Parigi 2024 e doppio campione del mondo nel quattro di coppia dal 2018 al 2025. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione dello spirito olimpico nel territorio.

Tra i tedofori più illustri ha sfilato Giacomo Gentili, il canottiere azzurro argento ai Giochi di Parigi 2024 e bi-campione del Mondo nel quattro di coppia tra il 2018 e il 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

