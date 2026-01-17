Milan Tare di nuovo alla caccia del giocatore rivelazione della Champions League

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, si distingue per la capacità di individuare talenti emergenti nel calcio internazionale e italiano. Con un occhio attento alle potenzialità dei giocatori, Tare mira a rinforzare la rosa del club, puntando su giovani promesse e rivelazioni che possano contribuire al successo in competizioni come la Champions League. La sua esperienza e competenza sono fondamentali nel processo di rafforzamento della squadra rossonera.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è molto bravo a scovare - nel calciomercato italiano e internazionale - giocatori di primo livello, che possono ulteriormente aumentare il proprio valore. Il dirigente è sulle tracce di questo potenziale top Dopo il fallimento della stagione 2024-2025, la responsabilità del calciomercato, in casa Milan, è stata messa nelle mani di Igli Tare. Nominato direttore sportivo il 26 maggio scorso, Tare ha lavorato sin da subito, di concerto con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada, per consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri una rosa competitiva per gli obiettivi stagionali.

