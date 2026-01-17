Milan scatenato | lui nel mirino! Maignan rinnovo in vista Torna un rossonero!

Le ultime notizie dal Milan di Massimiliano Allegri: oggi, 17 gennaio 2026, si parla di un possibile rinnovo per Maignan e del ritorno di un giocatore in maglia rossonera. Ecco le principali novità di mercato e aggiornamenti sulla squadra, per rimanere sempre informati sulle dinamiche del club milanese.

Il Milan tenta lo sprint per il rinnovo di Maignan, Juve e Inter fiutano il colpo a 0 - In estate lo scenario si era ulteriormente complicato: Maignan era finito nel mirino del Chelsea, ma tra valutazioni economiche giudicate troppo elevate dal Milan e la ferma volontà di Massimiliano ... it.blastingnews.com

Milan: Hugo Souza del Corinthians nel mirino se Maignan non rinnova - Il Milan è al lavoro per il rinnovo di Mike Maignan, ma se la trattativa non dovesse andare a buon fine, il club avrebbe già individuato un possibile sostituto: Hugo Souza del Corinthians. it.blastingnews.com

La vittoria del Milan a Como ha scatenato nuovamente il dibattito tra ‘giochisti’ e ‘risultatisti’. E nel mezzo finisce il modo di interpretare le partite di Max #Allegri, che intanto sale -3 dalla vetta. #Cecchi: «Ho sentito tante cose stamani. Ma quest’idea dello - facebook.com facebook

Dopo un inizio difficile, il Milan espugna il Sinigaglia e batte il Como. Da tifoso sono felice per Nkunku, che dopo mesi duri sta tornando a fare bene. Rabiot scatenato: doppietta e secondo posto sempre più saldo. Giancarlo Iacucci #ComoMilan x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.