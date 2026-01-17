Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha commentato recentemente su YouTube la vittoria del Milan, soffermandosi sulle prestazioni di Rabiot. Secondo Sabatini, insieme a McTominay, Rabiot rappresenta uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Le sue parole evidenziano l’importanza del francese nel contesto attuale del campionato italiano, sottolineando il suo ruolo nel centrocampo rossonero.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria del Milan contro il Como di Fabregas e sulll'importanza di Adrien Rabiot, definito il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay del Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole: “Fullkrug è entrato nella parte finale, ha resistito al dolore e al problema al piede, sembrava non dovesse neanche essere convocato e invece ce l’ha fatta, evidentemente di ferro, e ha dato un grande contributo perchè ha consentito al Milan di respirare senza andare in apnea. Maignan ha offerto tre miracoli: Nico Paz, Da Cunha e poi ancora Nico Paz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Sabatini: “Rabiot, assieme a McTominay, è il centrocampista più forte della Serie A”

