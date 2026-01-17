Milan Primavera-Fiorentina niente da fare per i rossoneri | 3-3

Il Milan Primavera di Giovanni Renna ha concluso il match contro la Fiorentina con un risultato di 3-3. La partita, disputata di recente, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. Di seguito, si presenta il resoconto dettagliato dell'incontro, analizzando i momenti salienti e le dinamiche di gioco che hanno caratterizzato questa sfida.

Il Milan Primavera di Mister Giovanni Renna torna nuovamente in campo. Nella giornata di ieri i rossoneri si sono scontrati con la Fiorentina allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Nulla da fare per i rossoneri che, dopo esser stati in vantaggio, hanno subito nel finale il gol del pareggio: 3-3, con le firme di Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Tanto rammarico per il Milan Primavera, che sfiora nel finale quella che sarebbe stata una vittoria meritata nella prima giornata di ritorno (la 20ª complessiva) del campionato Primavera 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera-Fiorentina, niente da fare per i rossoneri: 3-3 Leggi anche: Coppa Italia Primavera, niente da fare per il Milan: il Parma batte i rossoneri Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-1: occasione per i rossoneri | LIVE NEWS Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. PRIMAVERA RAGGIUNTA DALLA FIORENTINA: 3-3; PRIMAVERA RAGGIUNTA DALLA FIORENTINA: 3-3; CALCIO PRIMAVERA 1- Live 20a Giornata Milan-Fiorentina 3-3; Primavera, Milan-Fiorentina termina 3-3: rossoneri rimontati per tre volte. Primavera, la Fiorentina riparte da capolista: a V. Brianza il primo esame con il Milan - Oggi i viola inaugurano il girone di ritorno del campionato affrontando alle ore 14 in trasferta il Milan ... firenzeviola.it

DIRETTA/ Milan Fiorentina Primavera (risultato finale 3-3): un pareggio meraviglioso! (16 gennaio 2026) - Diretta Milan Fiorentina Primavera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il ventesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida - Il Milan Primavera scende in campo oggi alle ore 14, tra pochi minuti, anticipando la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. milannews.it

#MilanPrimavera, risultato e cronaca del match - facebook.com facebook

Dalla presidenza di Enel al Milan, primavera decisiva per Scaroni: ecco perché #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.