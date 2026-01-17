Milan-Lecce domenica 18 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Milan-Lecce, una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul Como, il Milan si presenta come possibile outsider nella lotta Scudetto, ora dovrà confrontarsi con un Lecce determinato. In questa guida troverai le formazioni probabili, le quote e i pronostici aggiornati per analizzare al meglio l’incontro.

Dopo il successo prezioso sul campo del Como, il Milan si candida a essere l’outsider principale all’Inter nella corsa Scudetto, ma ora affronta il Lecce a San Siro. I rossoneri sono rimasti a -3 dal vertice e sono riusciti a tenere alle proprie spalle i campioni d’Italia del Napoli, oltre che a tornare al successo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

