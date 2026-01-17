Milan-Lecce domenica 18 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Domenica 18 gennaio 2026 alle 20:45 si gioca Milan-Lecce, incontro valido per la giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Como, il Milan si avvicina alla sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Lecce cerca punti importanti in trasferta. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per un match che si preannuncia equilibrato e di interesse.
Dopo il successo prezioso sul campo del Como, il Milan si candida a essere l’outsider principale all’Inter nella corsa Scudetto, ma ora affronta il Lecce a San Siro. I rossoneri sono rimasti a -3 dal vertice e sono riusciti a tenere alle proprie spalle i campioni d’Italia del Napoli, oltre che a tornare al successo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
