Pervis Estupiñán si trova sotto pressione nel suo ruolo al Milan, alimentando dubbi sul suo futuro in nerazzurro. La situazione del difensore e le recenti prestazioni hanno sollevato interrogativi sulla sua permanenza in squadra, rendendo il suo percorso con il club ancora incerto. La direzione rossonera valuta attentamente le prossime mosse, in un contesto in cui ogni dettaglio può influenzare l’eventuale proseguimento dell’esperienza di Estupiñán a Milano.

Se c’è qualcuno in forte dubbio sulla sua permanenza al Milan, Pervis Estupiñán è l’indiziato numero uno. Arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Theo Hernández, l’esterno ecuadoriano ha faticato ad adattarsi al contesto della Serie A, pagando un rendimento altalenante e diversi errori. Ne ha approfittato Davide Bartesaghi, oggi avanti nelle gerarchie, mentre il club valuta già alternative sul mercato. L’adattamento al calcio italiano di Estupiñán. Arrivato dal Brighton con il bagaglio di insegnamenti lasciati da De Zerbi, il giocatore si è presentato con aspettative elevate. L’adattamento al calcio italiano, ormai da anni, non è uno stereotipo ma un dato di fatto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Estupiñán sotto pressione: futuro a rischio

Leggi anche: Milan, fascia sinistra sotto osservazione: Estupiñán perde terreno

Leggi anche: Fiorentina-Milan, Sky annuncia: “Rabiot a rischio, provato Ricci al suo posto. Estupinan sarà titolare”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Banche sotto pressione - L'azionario milanese archivia la seduta con un calo dello 0,72% a 42349 punti. milanofinanza.it

Goretzka al Milan non ci credo nemmeno se lo vedo atterrare al Linate con la sciarpa rossonera, sarebbe una mossa troppo intelligente per Furlani Che poi a quel punto pretendo che giochi al posto di quel nergo di Estupido x.com

Milan: flop terzini, da Estupinan, a Royal a Dest Le news https://milanworld.net/threads/milan-flop-terzini-da-estupinan-a-royal-e-dest.157611 #Milan #Acmilan #Calciomercato - facebook.com facebook