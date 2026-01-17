Milan Allegri sbotta | Questa è mancanza di rispetto

Massimiliano Allegri ha espresso la sua delusione per i recenti risultati del Milan, sottolineando l'importanza di tornare alla vittoria. Dopo due pareggi e una vittoria casalinga, l'allenatore ha evidenziato la necessità di migliorare, soprattutto in vista del prossimo impegno a San Siro. La squadra si prepara a rispondere alle aspettative, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato e riprendere un cammino positivo.

"Veniamo da due pareggi e una vittoria in casa, dobbiamo tornare a vincere anche perché poi giocheremo di nuovo a San Siro tra più di un mese. Bisogna dare seguito al bel risultato fatto a Como, altrimenti perde valore". Il Lecce è "una squadra in buona condizione fisica e reduce da prestazioni convincenti, in particolare contro l' Inter ". Così Massimiliano Allegri disegna la vigilia di Milan-Lecce, gara valida per la 21ª giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 a San Siro. Un appuntamento importante per i rossoneri, chiamati a dare continuità ai risultati e a restare agganciati alla corsa Champions. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, Allegri sbotta: "Questa è mancanza di rispetto" Leggi anche: Verso Milan-Lecce, Allegri: “Noi fortunati? Mancanza di rispetto” Leggi anche: Il Milan vince solo con la fortuna? Allegri tuona: “Una mancanza di rispetto per tutti. Fabregas …” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, Leao si traveste da 9: effetto Allegri, il portoghese come Higuain e Cristiano Ronaldo - che da quando è arrivato in Serie A nell’estate 2019 ha già preso parte a 101 gol fra reti segnate (60) e assist (41), quarto giocatore a farlo con una sola squadra dopo Berardi (115, Sassuolo) ... tuttosport.com Milan fortunato Allegri non ci sta ed esige rispetto per la sua squadra x.com #Milan, #Allegri risoluto in conferenza: "Rispetto!". #Mercato, in arrivo un 'doppio colpo' #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.