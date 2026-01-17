Mieloma multiplo ecco perché smette di rispondere alle cure

Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che rappresenta una sfida importante per la medicina. Recenti studi italiani hanno individuato una nuova prospettiva nel trattamento di questa malattia, offrendo possibili alternative per migliorare la risposta alle terapie. Questi avanzamenti contribuiscono a un quadro più chiaro sulle cause del fallimento terapeutico e aprono la strada a interventi più mirati e efficaci.

Dalla ricerca italiana una novità interessante contro il mieloma multiplo, tumore del sangue che conta, secondo le stime, circa 6.000 nuove diagnosi ogni anno solo in Italia. Le terapie hanno fatto progressi allungato la sopravvivenza, ma questo tumore resta una malattia cronica, caratterizzata da ricadute e da una progressiva resistenza alle cure. Ma perché il mieloma multiplo smette di rispondere alle cure? A rispondere sono stati i ricercatori dell' Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire), che insieme a colleghi di altri centri italiani non solo hanno scoperto un nuovo meccanismo alla base di questa resistenza, ma anche un punto debole del mieloma, su cui far leva per rendere le cure più efficaci.

Una buona notizia nella lotta al mieloma multiplo, un tumore del sangue che colpisce un particolare tipo di cellule del midollo osseo. I ricercatori dell'Istituto Regina Elena hanno individuato nella proteina NRF1 un punto debole del tumore: una sequenza d - facebook.com facebook

Dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena una buona notizia nella lotta al mieloma multiplo, tumore del sangue che colpisce il midollo osseo. I ricercatori hanno individuato nella proteina NRF1 un punto debole del tumore: una sequenza di DNA che funzion x.com

