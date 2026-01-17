Matteo Berrettini ha comunicato sui social di aver deciso di non partecipare all’Australian Open, rinunciando al suo debutto contro Alex De Minaur. La scelta deriva da un infortunio pregresso che lo ha costretto a fare un passo indietro, interrompendo temporaneamente la sua stagione agonistica. La notizia, annunciata con rammarico, sottolinea le difficoltà fisiche che l’atleta sta affrontando in questo momento.

Matteo Berrettini ha annunciato via social la decisione di non partecipare all’ Australian Open, primo Slam della stagione dove avrebbe dovuto esordire lunedì contro l’australiano Alex De Minaur. L’ex numero 6 al mondo ha spiegato le ragioni del forfait: «Come probabilmente avrete visto ho dovuto ritirarmi dall’AO, non è mai facile prendere questo tipo di decisioni ma sfortunatamente ho sentito di nuovo un fastidio agli obliqui e non sarò pronto a giocare al mio miglior livello per 5 set». I segnali erano emersi già ieri quando il tennista romano aveva alzato bandiera bianca durante un match contro il norvegese Budkov Kjaer in un evento collaterale dell’Opening Week, facendo intuire la ricomparsa di un problema fisico. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Quando torna Matteo Berrettini? La scelta di una esibizione prima degli Australian Open

Leggi anche: Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«Mi fa male doverlo fare», Matteo Berrettini annulla la conferenza stampa: niente Australian Open, torna un vecchio infortunio - Matteo Berrettini ha annunciato via social la decisione di non partecipare all’ Australian Open, primo Slam della stagione dove avrebbe dovuto esordire lunedì contro l’australiano Alex De Minaur. open.online