Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro dagli Australian Open 2026 a causa di un problema fisico. Dopo aver superato le qualificazioni e affrontato il primo turno contro Alex De Minaur, il tennista italiano ha dovuto rinunciare alla partecipazione al torneo. Questa assenza rappresenta un passo indietro nel suo percorso stagionale, evidenziando le difficoltà legate agli infortuni che spesso interessano il circuito professionistico.

Non inizia di certo nel migliore dei modi il 2026 di Matteo Berrettini che, entrato nel tabellone principale degli Australian Open con il primo turno, tanto atteso, che avrebbe dovuto giocare contro il beniamino di casa, Alex De Minaur, non parteciperà al primo Slam dell'anno a causa di un problema fisico. La delusione di Berrettini. " Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi é sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto " ha dichiarato il tennista sui social dando ufficialmente forfait. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mi devo ritirare": Berrettini dà forfait agli Australian Open, cos’è successo

Leggi anche: Forfait di Berrettini agli Australian Open

Leggi anche: Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Australian Open: Berrettini rinuncia "Mi devo ritirare" - Matteo Berrettini ha deciso in extremis di non partecipare all'Australian Open, come ha annunciato con una dichiarazione via social: "Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. msn.com