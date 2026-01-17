Meteo | Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud poi cambia tutto?

Le condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da uno scirocco impetuoso e da una tempesta imminente al Sud, con una vasta copertura nuvolosa su gran parte del paese, comprese le isole. Dall’immagine satellitare si evidenziano aree parzialmente libere nel sud della Puglia, Basilicata e Calabria. È importante monitorare gli aggiornamenti per comprendere eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e pianificare le attività di conseguenza.

Una vasta coltre di nubi copre quasi tutt’Italia, incluse le isole. Dall’immagine da satellite restano parzialmente libere il sud della Puglia, Basilicata e Calabria. Il tutto in un quadro termico più da tardo autunno che da inverno. Dalle osservazioni sinottiche le temperature minime escludendo la media alta montagna sono ovunque sopra zero, sparite le gelate al nord, e addirittura spiccano 10-12°C al sud. Sono i primi effetti della massiccia sciroccata che incombe e minaccia Sicilia e Sardegna e che produrrà altri effetti che ora andiamo a descrivere. Il primo elemento da considerare è un poderoso anticiclone termico in rafforzamento ulteriore fra est Europa e Russia, dove domenica porrà un suo massimo di 1045 hPa. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

