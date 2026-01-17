Meteo Roma del 17-01-2026 ore 06 | 15

Il bollettino meteorologico per Roma del 17 gennaio 2026 segnala condizioni di stabilità in mattinata, con cielo generalmente sereno e temperature in lieve aumento. Nel corso del giorno, si prevedono velature e qualche annuvolamento, senza precipitazioni significative. La serata e la notte presenteranno ancora tempo stabile, con poche variazioni delle temperature e assenza di fenomeni rilevanti. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con neve da 1005 1300 Al Centro Nettuno poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite su del mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

