Meteo | Previsioni per domenica 18 gennaio

Le previsioni meteo per domenica 18 gennaio a Modena indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante tutto il giorno. Si attende un accumulo di circa 4 millimetri di pioggia. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente questa condizione atmosferica.

A Modena domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1702m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico su litorali, pianura emiliana e dorsale emiliana cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

