Da lunedì, la Campania sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse e venti sostenuti. La regione si prepara a una settimana a rischio maltempo, anche nel territorio di Napoli. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e pianificare eventuali esigenze di sicurezza.

La Campania si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo a partire da lunedì, con piogge diffuse e venti sostenuti. Il maltempo coinvolgerà gran parte del Sud, mentre al Nord sono attese nevicate anche a quote collinari. Dopo un weekend di transizione, da lunedì 19 gennaio la Campania entrerà nella fase più instabile della settimana, con un aumento sensibile delle precipitazioni e venti in rinforzo. Napoli e le aree costiere saranno interessate da piogge diffuse, mentre sulle zone interne non si escludono rovesci anche intensi. Secondo le analisi meteorologiche, il peggioramento sarà legato a un vortice ciclonico di origine nordafricana, che richiamerà aria molto umida dal Mediterraneo verso il Sud Italia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo, piogge in arrivo in Campania da lunedì: settimana a rischio maltempo anche a Napoli

