Le previsioni meteo in Campania per sabato 17 gennaio 2026 indicano condizioni generalmente stabili. In particolare, ad Avellino si prevedono nubi sparse alternate a momenti di sole, senza precipitazioni. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche, offrendo un quadro complessivamente tranquillo per i residenti della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 17 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2175m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2116m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 17 gennaio 2026

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 3 gennaio 2026

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 10 gennaio 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana: freddo in attenuazione da martedì; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni; Allerta meteo in Campania: cosa resterà chiuso sabato 10 gennaio a Napoli.

Meteo Napoli e Campania, le previsioni del weekend di sabato 17 e domenica 18 gennaio - Quelle di sabato 17 e domenica 18 gennaio saranno due giornate caratterizzate per lunga parte dall'assenza di precipitazioni fino alla ... msn.com