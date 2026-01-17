Meteo le previsioni in Campania per sabato 17 gennaio 2026
Le previsioni meteo in Campania per sabato 17 gennaio 2026 indicano condizioni generalmente stabili. In particolare, ad Avellino si prevedono nubi sparse alternate a momenti di sole, senza precipitazioni. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche, offrendo un quadro complessivamente tranquillo per i residenti della regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 17 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2175m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2116m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 3 gennaio 2026
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per sabato 10 gennaio 2026
Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della settimana: freddo in attenuazione da martedì; Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni; Allerta meteo in Campania: cosa resterà chiuso sabato 10 gennaio a Napoli.
Meteo Napoli e Campania, le previsioni del weekend di sabato 17 e domenica 18 gennaio - Quelle di sabato 17 e domenica 18 gennaio saranno due giornate caratterizzate per lunga parte dall'assenza di precipitazioni fino alla ... msn.com
Meteo, weekend instabile tra piogge e clima mite. Le previsioni dal 17 gennaio - Due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: si conferma un weekend di pioggia per molte regioni, ma senza freddo intenso. meteo.it
Meteo Campania, svolta autunnale dopo il gelo: piogge intense attese nel weekend - Dopo il gelo, svolta meteo Campania: tornano piogge, vento forte e un clima più autunnale. 2anews.it
Allerta meteo in Sicilia: le previsioni di sabato 17 gennaio parlano di una nuova ondata di vento e pioggia. Il Direttore Generale della Protezione Civile, Salvatore Cocina, lancia una nota rivolta ai Sindaci su come gestire al meglio e con prudenza il maltempo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.