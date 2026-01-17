Metal detector a scuola | Caivano passa all’extrema ratio

L’introduzione di metal detector nelle scuole sta diventando una misura adottata in risposta a crescenti preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti. Recenti eventi a La Spezia evidenziano come questa pratica si stia diffondendo anche al di fuori di Napoli, evidenziando la necessità di interventi per prevenire comportamenti rischiosi tra i giovani. Un approccio che mira a tutelare l’ambiente scolastico e favorire un contesto più sicuro.

Seduti tra i banchi di scuola con i coltelli in tasca o nello zaino non è più solo un fenomeno napoletano, come dimostra purtroppo quanto avvenuto a La Spezia. Ma è a Napoli che, dovendo fare i conti con una realtà sempre più allarmante, si stanno sperimentando da tempo soluzioni per cercare di intervenire prima che sia troppo tardi. Come? Con un mix di repressione – controlli con i metal detector e le unità cinofile fuori dalle scuole – e prevenzione, attraverso il dialogo con studenti e famiglie e programmi di sensibilizzazione. Da 11 mesi, spiega il prefetto di Napoli Michele di Bari, "c’è un piano a Napoli e Provincia che prevede controlli per evitare che si possa entrare con i coltelli a scuola". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

