La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza dell’accordo tra Mercosur e l’Unione Europea come un passaggio fondamentale per favorire opportunità e benefici per oltre 700 milioni di cittadini. Questa partnership rappresenta un passo importante sia dal punto di vista economico che diplomatico, contribuendo a rafforzare i legami tra le due regioni e a promuovere stabilità e crescita condivisa.

“Oggi due regioni affini aprono un nuovo capitolo di opportunità per oltre 700 milioni di cittadini. Con questa partnership vantaggiosa per entrambe le parti, avremo vantaggi economici, diplomatici e geopolitici. Le nostre imprese creeranno esportazioni, crescita e posti di lavoro. Ci supporteremo a vicenda nelle nostre transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione. E il nostro messaggio al resto del mondo è chiaro: l’UE e il Mercosur scelgono la cooperazione alla competizione, e la partnership alla polarizzazione”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipando alla firma dell’accordo Ue-Mercosur ad Asuncion, in Paraguay. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mercosur, von der Leyen: “Accordo è un messaggio al mondo” Leggi anche: Von der Leyen posticipa la firma dell’accordo col Mercosur Leggi anche: Mercosur, von der Leyen: "Accordo è il risultato di una generazione" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arriva la firma dell'accordo col Mercosur; L’UE trova l’intesa sul Mercosur e von der Leyen festeggia. I due “sì” di Roma; Von der Leyen esorta il PPE a raccogliere sostegno per l’accordo commerciale UE-Mercosur; Mercosur, Von der Leyen: È il risultato di una generazione. Ma ok del Pe in bilico. Mercosur, oggi la firma. Von der Leyen: «Un segnale al mondo». Milei: «Accordo grazie all'impegno di Meloni» - «Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato». ilmessaggero.it

