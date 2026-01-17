Mercosur Fitto | intesa importante e bilanciata con tanti benefici

Il 17 gennaio a Milano è stato firmato l’accordo tra il Mercosur e l’Italia, rappresentando un passo significativo nelle relazioni commerciali e geopolitiche. Questa intesa, ritenuta equilibrata, mira a favorire scambi e cooperazione tra le parti, contribuendo anche alla stabilità internazionale. La firma di questo accordo apre nuove opportunità di collaborazione, evidenziando un impegno condiviso per rapporti più solidi e duraturi.

Milano, 17 gen. (askanews) – “Oggi è stato firmato l’accordo con il Mercosur. Un’intesa importante e bilanciata, i cui benefici non sono solo economici, ma anche geopolitici e di stabilità delle relazioni internazionali. L’accordo rafforza la posizione dell’UE in uno scenario globale sempre più complesso e apre nuove opportunità concrete per i nostri territori e le nostre imprese”. Lo ha scritto su “X” Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme. “L’accordo con il Mercosur – ha spiegato – rafforza la strategia europea di diversificazione degli scambi con partner affidabili; contribuisce a una maggiore sicurezza economica, rendendo più solide e diversificate le catene di approvvigionamento; crea nuove opportunità per le imprese europee, con un forte potenziale di crescita dell’export; tutela e valorizza i prodotti europei di qualità, proteggendo le indicazioni geografiche dalle imitazioni; consolida il ruolo geopolitico dell’Europa in America Latina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Accordo di libero scambio con il Mercosur, cosa prevede l’intesa Ue (provvisoria)

