Mercosur accordo con la Ue dopo 25 anni di negoziati | il momento della firma

Dopo un percorso di 25 anni di trattative, l’Unione Europea e il Mercosur hanno concluso l’accordo commerciale, dando vita a una delle più vaste zone di libero scambio al mondo. Questa firma rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due aree, con potenziali implicazioni per il commercio e gli investimenti internazionali. Di seguito, un’analisi dei principali aspetti e delle implicazioni di questo accordo.

Dopo 25 anni di negoziati, l’ Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un importante accordo per creare una delle più grandi zone di libero scambio al mondo. La firma si è tenuta ad Asunción, in Paraguay, alla presenza dei leader dei Paesi membri del Mercosur e dei leader Ue. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e i leader dei paesi del Mercosur hanno assistito alla firma dell’Accordo di Partenariato Ue-Mercosur (Empa) e dell’Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur da parte del Commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic e dei suoi omologhi del Mercosur. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mercosur, accordo con la Ue dopo 25 anni di negoziati: il momento della firma Leggi anche: Via libera all’accordo Ue-Mercosur dopo 25 anni, ma l’Europa si spacca: Francia contraria, trattori in piazza Leggi anche: Ue, la nuova possibile data della firma dell’accordo col Mercosur Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Accordo UE-Mercosur, un sì storico tra le proteste; I gravi impatti dell’accordo Ue-Mercosur; Ue-Mercosur: dietro la retorica della cooperazione internazionale, una minaccia concreta per foreste e…; Arriva la firma dell'accordo col Mercosur. Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l'approvazione del Parlamento europeo - hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negozia ... adnkronos.com

***Mercosur: von der Leyen, accordo e' risultato di una generazione per generazioni future - Dopo 25 anni negoziati nasce mercato da 700 mln consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Firmato in Paraguay il trattato Ue-Mercosur. Ora tocca al Parlamento - Il via libera di Sefcovic e dei ministri degli Esteri, dopo oltre 25 anni di trattative. repubblica.it

Il presidente Lula realizza una svolta storica: 25 anni dopo, viene firmato l'accordo UE-Mercosur!

Confagricoltura in piazza a Strasburgo, per un accordo Mercosur che garantisca imprese e consumatori europei Confagricoltura aderisce alla manifestazione promossa dall’Organizzazione degli agricoltori francesi (FNSEA) per il 20 gennaio prossimo a Str - facebook.com facebook

Alle 17:30 su @RaiNews dati economici, accordo #UE– #Mercosur e crisi geopolitica. Dal Sud America alla #Groenlandia, le scelte commerciali e strategiche ridisegnano gli equilibri globali. x.com

