Mercato obbligazionario | il potenziale del 2026 la view di PIMCO

Il mercato obbligazionario nel 2025 ha mostrato risultati positivi, raggiungendo le migliori performance degli ultimi anni senza l’aumento sostanziale dei tassi. Per il 2026, gli esperti di PIMCO analizzano le prospettive e i potenziali sviluppi, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulle opportunità e le sfide che potrebbero emergere in questo contesto di mercato.

Il mercato obbligazionario nel 2025 ha registrato la sua migliore performance degli ultimi anni, e ciò è avvenuto anche senza un rialzo significativo dei tassi. Quali sono stati i fattori chiave alla base dei forti rendimenti e quali opportunità intravediamo nel reddito fisso per il futuro? Lo spiega Dan Ivascyn, Group CIO di PIMCO che analizza i driver dei forti rendimenti del mercato obbligazionario nel 2025, le prospettive per il reddito fisso, i rischi e le opportunità nel credito privato e le valutazioni delle azioni rispetto alle obbligazioni.

Strategia obbligazionaria 2026: l’approccio di Lorenzo Raffo

