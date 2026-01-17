Mercato Napoli si accende la sfida con la Juventus per l’attaccante | botta e risposta!

Sul mercato di gennaio, il Napoli valuta un possibile intervento in attacco. La squadra potrebbe intervenire per rafforzare l’organico, ma dovrà confrontarsi con la Juventus, che si prepara a concorrere per uno dei principali obiettivi. La sfida tra le due società si prospetta aperta, mentre i club monitorano attentamente le opportunità di mercato. La corsa all’attaccante rimane uno degli argomenti più caldi tra le due big del calcio italiano.

Il Napoli potrebbe intervenire per un colpo in attacco a gennaio, ma per uno dei suoi obiettivi dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus. Si tratta di Youssef En-Nesyri, per cui la Juventus ha recapitato una propria offerta. Anche il club azzurro, però, ha avanzato una propria proposta. Dalla Turchia: offerta della Juventus per En-Nesyri. Le voci di queste due offerte arrivano dalla Turchia. Ad annunciare l’offerta della Juventus per En-Nesyri è stato l’esperto di mercato Yagiz Sabuncouglu: il club bianconero avrebbe, a sua detta, inoltrato un’offerta in prestito con diritto di riscatto al Fenerbahce per rilevare l’attaccante marocchino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Juventus, il Maradona si accende: sfida da vertigini per il primato e per la corsa Champions

Mercato Juventus: Napoli ancora in mezzo! Sarà sfida con Manna per quel promettente difensore. La situazione

