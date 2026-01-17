Mercato Inter Asllani pronto a lasciare il Torino | ecco la sua prossima squadra

Andrea Asllani, attualmente al Torino, si appresta a cambiare club. Dopo aver disputato una stagione importante, il centrocampista si prepara a trasferirsi in una nuova squadra, segnando un passo importante nella sua carriera. La trattativa è in fase avanzata e nelle prossime settimane si conosceranno i dettagli ufficiali del trasferimento. Restano da seguire gli aggiornamenti riguardanti questa operazione di mercato.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato di riparazione entra nella sua fase caldissima. Quando mancano soltanto due settimane alla chiusura delle trattative, i riflettori sono puntati sull’asse che collega il capoluogo piemontese a quello lombardo. In particolare, in casa Torino, e di riflesso per i nerazzurri che monitorano sempre i propri talenti, tiene banco il futuro di Kristjan Asllani, regista albanese dotato di ottima visione di gioco e precisione nel palleggio. Addio Asllani: il Torino cambia volto in mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

