Meloni | Presenza in Groenlandia da discutere con la Nato Improbabile un nostro intervento militare di terra

Il governo italiano valuta una possibile presenza in Groenlandia, da discutere con la NATO, senza escludere un intervento militare di terra. Tuttavia, questa presenza sarebbe inserita in un contesto condiviso e coordinato, evitando iniziative che possano creare divisioni con gli alleati, in particolare rispetto alle posizioni adottate in passato. La discussione mira a mantenere un equilibrio tra interesse strategico e rapporto con gli altri membri della coalizione NATO.

Una presenza italiana in Groenlandia si potrà valutare, ma nella cornice Nato senza l'idea di muoversi con «intenti divisivi» rispetto agli Usa di Donald Trump che sì, ha metodi «assertivi» ma non tanto da arrivare a «un intervento militare di terra». Giorgia Meloni spiega la linea di Roma sull'Artico in chiusura della sua visita a Tokyo, dove ha trovato un «alleato affine» che è sempre meglio avere in un contesto internazionale in cui le «certezze diminuiscono» ogni giorno di più. Con Sanae Takaichi è scattata «una sintonia immediata, avete visto», dice la premier ai cronisti convocati all'ambasciata italiana, dove incontra anche oltre una dozzina di vertici delle principali aziende giapponesi prima di lasciare la capitale nipponica alla volta di Seul, ultima tappa della sua missione in Asia.

