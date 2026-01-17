Meloni | possibile contributo italiano alla sicurezza in Groenlandia ma solo in ambito Nato
Giorgia Meloni ha dichiarato che un possibile contributo italiano alla sicurezza in Groenlandia potrebbe essere valutato, ma esclusivamente nell’ambito della NATO. La presenza militare italiana richiede ancora una discussione con gli alleati e al momento rimane un’ipotesi. La questione riguarda un potenziale rafforzamento della presenza italiana nell’area artica, in linea con le strategie di sicurezza condivise nell’alleanza atlantica.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Presenza militare da valutare con gli alleati. Per ora si tratta di un’ipotesi, ma Giorgia Meloni non esclude l’invio di militari italiani in Groenlandia nell’ambito di un rafforzamento della sicurezza nell’area artica. La premier ha chiarito che qualsiasi decisione dovrà essere discussa all’interno della Nato, durante un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Tokyo, nel corso della sua missione ufficiale in Giappone. Secondo la presidente del Consiglio, la Groenlandia rientra pienamente nelle aree di responsabilità dell’Alleanza Atlantica e le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti vanno prese sul serio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Groenlandia, Meloni non chiude a presenza Italia ma “in ambito Nato”
Leggi anche: Groenlandia, Meloni: “Non escludo presenza Italia ma da discutere in ambito Nato”
Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni; Soldati in Groenlandia, Meloni da Tokyo pronta a dire no; Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: Stessa visione sulle sfide globali; Meloni defilata a Parigi: “Non manderò truppe in Ucraina”. Voto in aula sulle garanzie.
Meloni ad Assisi: "Fiera del contributo italiano per il dialogo. Sosteniamo il piano Trump per Gaza" - "San Francesco insegna che la pace non si materializza quando la si invoca ma quando si costruisce con impegno ... ilfoglio.it
Meloni si complimenta con Trump per l’intesa su Gaza: “Orgogliosi del nostro contributo”. Tajani: “Abbiamo imprese esperte per la ricostruzione” - Il governo italiano festeggia l’annuncio di Donald Trump sull’intesa raggiunta in Egitto tra Hamas e Israele. ilfattoquotidiano.it
Meloni unica donna al tavolo della pace: “Daremo un contributo a ricostruire Gaza” - Roma, 13 ottobre 2025 – Un rapporto solido, che forse solo lei può davvero vantare e che viene certificato da un gesto, una carezza sulla mano, sguardi che si incrociano e s’intendono nel momento ... quotidiano.net
Il governo di Giorgia Meloni ha presentato il suo piano strategico per l’Artico, definito come “il teatro di una competizione e di un possibile confronto tra le grandi potenze”. L’Italia ha deciso di non partecipare alla missione militare congiunta di diversi Paesi Nat - facebook.com facebook
A nome mio e del Governo, esprimo le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvol x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.