meloni non esclude una presenza italiana in groenlandia

Giorgia Meloni ha dichiarato che, nell'ambito di una missione della Nato, l’Italia potrebbe considerare una presenza in Groenlandia. La proposta si inserisce in un quadro di strategia e cooperazione internazionale, senza confermare yet un impegno definitivo. La questione evidenzia l’attenzione dell’Italia verso le aree di interesse geopolitico e la possibilità di rafforzare la propria presenza in regioni remote.

Giorgia Meloni non esclude, nel contesto di una missione della Nato, una presenza italiana in Groenlandia. L’ha detto in un punto stampa al termine della sua missione a Tokyo: «Ritengo che la questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia sia un tema serio, che però sta nell’ambito del dialogo all’interno dell’Alleanza atlantica. La Groenlandia va considerato territorio di responsabilità della Nato, la questione che gli americani pongono è una questione seria, ovviamente, e credo che il ragionamento di rafforzare la nostra presenza sia un ragionamento sicuramente necessario da fare all’interno dell’Alleanza, quello è l’ambito nel quale discutere questa materia, anche per quello che eventualmente riguarda la nostra presenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

