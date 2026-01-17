Meloni ma lei ha usato le bacchette a Tokyo? La premier su K-Pop e cibo giapponese | che cosa ha risposto – Il video

All’inizio del 2025, Alexander Jakhnagiev, direttore di Vista, chiese alla premier Giorgia Meloni se avesse mai usato le bacchette a Tokyo, affrontando un tema inaspettato tra cultura e curiosità. La conversazione si inserisce in un contesto più ampio, che include anche riferimenti a K-Pop e cibo giapponese, offrendo uno sguardo spontaneo e diretto sulla personalità e le preferenze di Meloni.

Era l’inizio del 2025 quando il direttore dell’agenzia di stampa Vista, Alexander Jakhnagiev, chiese a Giorgia Meloni se facesse caso alle f ormiche e se le calpestava mentre camminava. Da quel momento soprattutto, per quanto non mancassero già i precedenti, la premier strabuzza gli occhi quando Jakhnagiev prova a interrogarla. Così come è successo nel viaggio in Giappone: «C’ho tanta paura», ha risposto Meloni alla richiesta di Alexander di intervenire durante un punto stampa. E Alexander non ha smentito la sua fama. Alla premier ha chiesto due cose, con il suo solito mix di politica e pop, anzi in questo caso K-pop, di cui Meloni ormai si sente esperta «grazie a mia figlia». 🔗 Leggi su Open.online

