Durante una visita in Giappone, la presidente Meloni ha sottolineato l’impegno dell’Italia per favorire una de-escalation in Iran. Ha inoltre evidenziato che l’invio di truppe in Groenlandia richiede una discussione approfondita all’interno della Nato. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione dell’Italia su questioni di sicurezza internazionale, mantenendo un approccio dialogante e collaborativo.

C on un punto stampa nell’Ambasciata italiana a Tokyo si è conclusa la visita della presidente Giorgia Meloni in Giappone. La premier è poi volata a Seoul, per incontrare stamani il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in occasione di un vertice bilaterale. E di fronte ai giornalisti, il capo del governo ha provato a tracciare un bilancio della visita, con un rapido inquadramento” sulle ragioni che l’hanno portata in Oriente. Al lavoro per dare all’Italia una postura internazionale ambiziosa. “ Da almeno tre anni cerco di lavorare per una postura internazionale dell’Italia più ambiziosa, che sia in linea con il suo ruolo e con le sue potenzialità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Italia lavora per una de-escaletion in Iran”. L’invio di truppe in Groenlandia “va discusso in sede Nato” (video)

