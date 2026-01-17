Meloni e privacy | il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci Donzelli | Non siamo ricattabili
Il caso Stanzione, coinvolto in questioni di peculato e spese sospette, ha acceso i riflettori sulla gestione della privacy e sulla posizione di Fratelli d’Italia. Meloni esprime preoccupazione, mentre Donzelli ribadisce la fermezza del partito. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le questioni di trasparenza e responsabilità nelle attività pubbliche, alimentando il dibattito sulla tutela della privacy e l’indipendenza delle authority.
La prudenza del governo sull'indagine che riguarda l'Authority della privacy e sul garante "voluto dal Pd". Le perplessità sulle dimissioni e l'asse Ranucci-Anm. Le dimissioni sarebbero solo lo "scalpo" di Report L’Authority della privacy è finita allo spiedo e Meloni sente puzza di bruciato. Oltre alle bistecche del Garante, Stanzione, indagato per peculato, oltre ai titoli “spese pazze”, e le richieste di dimissioni, c’è molto altro. Per FdI c’è l’idea balorda che un programma come Report di Sigfrido Ranucci possa diventare il programma di un ayatollah, c’è il “singolare” automatismo tra la partecipazione di Ranucci all’evento dell’Anm e l’indagine che scatta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il parrucchiere, il macellaio, l’auto per incontrare Arianna: le accuse al Garante della Privacy; Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell'inchiesta sul Garante Privacy; Meloni e privacy: il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci. Donzelli: Non siamo ricattabili; Garante della Privacy, vertici indagati per peculato e corruzione.
Garante privacy, la perquisizione e le accuse: dall’appartamento in centro al viaggio in Giappone, fino all’auto usata da Ghiglia per andare all’incontro con Arianna ... - Le indagini di Report, si legge nel decreto di perquisizione, hanno dato il via all'inchiesta ... open.online
Privacy, i garanti resistono: “Noi andiamo avanti”. Il Pd: intervenga il governo - Dopo l’indagine della procura, nessun passo indietro dall’Authority. repubblica.it
#Privacy, "andarono per #suonare e furono #suonati" Ricordate il rigoroso Garante della Privacy Pasquale Stanzione che dopo aver preso ordini da #AriannaMeloni sanzionava con "il guanto di ferro" #Report per 150.000€ Bene, ora scopriamo che ha fatto - facebook.com facebook
Garante privacy, la perquisizione e le accuse: dall'appartamento in centro al viaggio in Giappone, fino all'auto usata da Ghiglia per andare all'incontro con Arianna Meloni - Le carte x.com
