Meloni e privacy | il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci Donzelli | Non siamo ricattabili

Da ilfoglio.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Stanzione, coinvolto in questioni di peculato e spese sospette, ha acceso i riflettori sulla gestione della privacy e sulla posizione di Fratelli d’Italia. Meloni esprime preoccupazione, mentre Donzelli ribadisce la fermezza del partito. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le questioni di trasparenza e responsabilità nelle attività pubbliche, alimentando il dibattito sulla tutela della privacy e l’indipendenza delle authority.

La prudenza del governo sull'indagine che riguarda l'Authority della privacy e sul garante "voluto dal Pd". Le perplessità sulle dimissioni e l'asse Ranucci-Anm. Le dimissioni sarebbero solo lo "scalpo" di Report L’Authority della privacy è finita allo spiedo e Meloni sente puzza di bruciato. Oltre alle bistecche del Garante, Stanzione, indagato per peculato, oltre ai titoli “spese pazze”, e le richieste di dimissioni, c’è molto altro. Per FdI c’è l’idea balorda che un programma come Report di Sigfrido Ranucci possa diventare il programma di un ayatollah, c’è il “singolare” automatismo tra la partecipazione di Ranucci all’evento dell’Anm e l’indagine che scatta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni e privacy il caso stanzione per fdi 232 lo scalpo che vuole ranucci donzelli non siamo ricattabili

© Ilfoglio.it - Meloni e privacy: il caso Stanzione per FdI è "lo scalpo" che vuole Ranucci. Donzelli: "Non siamo ricattabili"

Leggi anche: Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione

Leggi anche: Donzelli (FdI) sul caso Ranucci: "La vittima è Sangiuliano, Ghiglia non ha motivo di dimettersi"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il parrucchiere, il macellaio, l’auto per incontrare Arianna: le accuse al Garante della Privacy; Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell'inchiesta sul Garante Privacy; Meloni e privacy: il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci. Donzelli: Non siamo ricattabili; Garante della Privacy, vertici indagati per peculato e corruzione.

meloni privacy caso stanzioneMeloni e privacy: il caso Stanzione per FdI è "lo scalpo" che vuole Ranucci. Donzelli: "Non siamo ricattabili" - La prudenza del governo sull'indagine che riguarda l'Authority della privacy e sul garante "voluto dal Pd". ilfoglio.it

meloni privacy caso stanzioneGarante privacy, la perquisizione e le accuse: dall’appartamento in centro al viaggio in Giappone, fino all’auto usata da Ghiglia per andare all’incontro con Arianna ... - Le indagini di Report, si legge nel decreto di perquisizione, hanno dato il via all'inchiesta ... open.online

meloni privacy caso stanzionePrivacy, i garanti resistono: “Noi andiamo avanti”. Il Pd: intervenga il governo - Dopo l’indagine della procura, nessun passo indietro dall’Authority. repubblica.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.