Meloni e privacy | il caso Stanzione per FdI è lo scalpo che vuole Ranucci Donzelli | Non siamo ricattabili

Il caso Stanzione, coinvolto in questioni di peculato e spese sospette, ha acceso i riflettori sulla gestione della privacy e sulla posizione di Fratelli d’Italia. Meloni esprime preoccupazione, mentre Donzelli ribadisce la fermezza del partito. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le questioni di trasparenza e responsabilità nelle attività pubbliche, alimentando il dibattito sulla tutela della privacy e l’indipendenza delle authority.

La prudenza del governo sull'indagine che riguarda l'Authority della privacy e sul garante "voluto dal Pd". Le perplessità sulle dimissioni e l'asse Ranucci-Anm. Le dimissioni sarebbero solo lo "scalpo" di Report L’Authority della privacy è finita allo spiedo e Meloni sente puzza di bruciato. Oltre alle bistecche del Garante, Stanzione, indagato per peculato, oltre ai titoli “spese pazze”, e le richieste di dimissioni, c’è molto altro. Per FdI c’è l’idea balorda che un programma come Report di Sigfrido Ranucci possa diventare il programma di un ayatollah, c’è il “singolare” automatismo tra la partecipazione di Ranucci all’evento dell’Anm e l’indagine che scatta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

