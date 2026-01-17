Meloni e i soldati italiani in Groenlandia | Non è escluso si può valutare con la Nato

Giorgia Meloni ha dichiarato che l'invio di soldati italiani in Groenlandia rimane un'opzione aperta, valutabile in collaborazione con la NATO. Al momento, si tratta di una possibile misura, non ancora confermata, e la decisione verrà presa valutando attentamente le esigenze strategiche e le eventuali implicazioni internazionali.

Le parole della premier in un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, prima di incontrare imprenditori, banchieri e ceo delle maggiori aziende del Paese. Poi la partenza per la Corea del Sud, ultima tappa del suo viaggio nel continente asiatico Per il momento è solo un'eventualità, ma Giorgia Meloni non esclude l'invio di soldati italiani in Groenlandia. La questione del rafforzamento della sicurezza e della presenza degli alleati in Groenlandia è da "discutere nell'ambito della Nato". A dirlo è stata la premier durante un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Tokyo, in occasione della sua missione in Giappone, dove ha incontrato la prima ministra Sanae Takaichi.

Groenlandia, Meloni non chiude alla presenza dell'Italia ma "in ambito Nato" - Il premier ammette che i metodi di Trump possono essere molto "assertivi" ma allo stesso tempo ritiene che il suo atteggiamento sia soprattutto "un modo per segnalare con maggiore forza una problemati ... tgcom24.mediaset.it

Artico, la linea di Meloni: "Presenza Italia in Groenlandia da valutare con la Nato" - E nei momenti di maggiore incertezza internazionale, rafforzare i legami con gli alleati diventa essenziale. msn.com

Tg3. . "Nessun dispiegamento di soldati italiani in Groenlandia, sia la Nato a coordinare". E’ la linea del governo Meloni che oggi presenta il piano per l'Artico, presidio strategico per l’Europa e per le grandi imprese italiane. Ma in Parlamento non tutti la pensa - facebook.com facebook

Soldati europei in #Groenlandia: per #Trump «è ininfluente», per il governo #Meloni «è una barzelletta». Domani su x.com

