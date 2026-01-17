Meloni da Tokyo | La Groenlandia è un tema da affrontare nella Nato

Durante la sua visita a Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della Groenlandia all’interno delle discussioni sulla politica di sicurezza della NATO. La delegazione italiana ha evidenziato la necessità di una collaborazione internazionale per garantire stabilità e sicurezza in un contesto geopolitico in evoluzione. La missione asiatica si è conclusa con un focus particolare sulle sfide globali e sulle strategie di cooperazione internazionale.

AGI - Si chiude, come era prevedibile, con un forte accento sulla politica estera la tappa nipponica della missione asiatica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, che conclude la visita in Giappone prima della partenza per Seoul, la premier ha affrontato i principali dossier internazionali, dalla sicurezza nell'Artico alla crisi di Gaza, ribadendo al tempo stesso il valore strategico del rapporto con Tokyo in un contesto globale sempre più complesso. Il tema dominante è stato quello della Groenlandia e del crescente interesse strategico per l'Artico.

Meloni non chiude alla presenza in Groenlandia, ma 'con la Nato' - Una presenza italiana in Groenlandia si potrà valutare, ma nella cornice Nato senza l'idea di muoversi con "intenti divisivi" rispetto agli Usa di Donald Trump che sì, ha metodi "assertivi" ma non ... ansa.it

