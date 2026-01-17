Meloni apre alla presenza italiana in Groenlandia | Ma deve esserci la Nato

Durante la visita a Tokyo, Meloni ha espresso apertura riguardo a una possibile presenza italiana in Groenlandia, sottolineando l'importanza di inserirla nella cornice della NATO. La premier ha precisato che ogni iniziativa in tal senso dovrebbe essere discussa all’interno dell’Alleanza e senza creare divisioni. La posizione italiana mira a mantenere un approccio coordinato e coerente nell’ambito delle strategie di sicurezza internazionale.

A margine della sua visita a Tokyo Meloni apre all'ipotesi di una presenza italiana in Groenlandia, ma all'interno della cornice Nato e "senza una volontà divisiva": "La discussione va fatta all'interno dell'Alleanza Atlantica, senza muoversi in ordine sparso".

Groenlandia, Meloni non chiude a presenza Italia ma “in ambito Nato” - (askanews) – Ci sono alcune subordinate, qualche periodo ipotetico, e una condizione ben precisa. msn.com

Groenlandia, Meloni non chiude alla presenza italiana ma solo con la NATO - Tra Artico e Nato, la premier allarga lo sguardo ai dossier più caldi: frena su un intervento militare in Iran, invoca la de- msn.com

Roma, Meloni sulla Groenlandia: No all'azione militare Usa #lapresse

